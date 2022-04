FFP2-Maske FOTO: Frank Rumpenhorst Pandemie Maskenpflicht im Einzelhandel: Hamburg nun Corona-Hotspot Von dpa | 02.04.2022, 02:22 Uhr | Update vor 42 Min.

Ganz Hamburg ist vom heutigen Samstag an offiziell Corona-Hotspot und unterliegt damit strengeren Pandemieschutz-Regeln als die meisten anderen Bundesländer. Nach der neuen, auf Basis eines Bürgerschaftsbeschlusses vom vergangenen Mittwoch erlassenen Eindämmungsverordnung besteht unter anderem die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen bis Ende April fort. Dazu zählen etwa der Einzelhandel, der öffentliche Personennahverkehr und Veranstaltungen. In der Gastronomie könne die FFP2-Maske am Platz abgenommen werden. Bei Einkäufen des täglichen Bedarfs reiche eine medizinische Maske.