ARCHIV - Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat Pandemie Maskenpflicht fällt auch in Hamburg Von dpa | 29.04.2022, 18:16 Uhr

Rund vier Wochen nach fast allen anderen Bundesländern fällt auch in Hamburg am Sonnabend (0.00 Uhr) die Maskenpflicht im Einzelhandel und in anderen Innenräumen mit Publikumsverkehr weg. Auch für Tanzveranstaltungen sieht die neue Eindämmungsverordnung des rot-grünen Senats keine Zugangsbeschränkungen mehr vor. Lediglich in Bussen und Bahnen sowie in Kliniken und anderen Einrichtungen, in denen besonders schutzbedürftige Menschen untergebracht sind, müssen noch Masken getragen werden.