Markus Söder war in der Talkshow von Markus Söder zu Gast. Archivfoto: dpa/Bodo Schackow Bei „Markus Lanz" Tritt Söder als Kanzlerkandidat an? CSU-Politiker äußert sich Von dpa | 03.05.2023, 07:40 Uhr

In gut zwei Jahren steht in Deutschland die nächste Bundestagswahl an. In der Talkshow von Markus Lanz hat CSU-Chef Markus Söder nun erklärt, wie er zu einer möglichen Kandidatur steht.