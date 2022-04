Süßigkeiten FOTO: Arno Burgi Politik Macht Zucker besonders aktiv? Von dpa | 12.04.2022, 13:40 Uhr | Update vor 20 Min.

Iss nicht so viel Süßkram, sonst bist du so aufgedreht! Solche Sätze hören Kinder gerade rund um Ostern wieder häufig. Allerdings ist an dieser Aussage nichts dran.