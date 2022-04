Evakuierungsflug FOTO: Henning Kaiser Ukraine-Krieg Luftwaffe holt kriegsverletzte Ukrainer nach Deutschland Von dpa | 20.04.2022, 19:12 Uhr

Die Luftwaffe fliegt schwerstverletzte Ukrainer aus - am Mittwoch kamen 14 in Hannover an. Die Patienten werden umgehend versorgt.