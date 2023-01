Die Grüne-Parteizentrale in Flensburg wird seit dem Mittag besetzt. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Soli-Aktion für Lützerath Nach Ultimatum der Grünen: Klima-Aktivisten beenden Besetzung von Robert Habecks Wahlkreis-Büro in Flensburg und | 12.01.2023, 14:27 Uhr | Update vor 2 Min. Von Ove Jensen Sebastian Iwersen | 12.01.2023, 14:27 Uhr | Update vor 2 Min.

Die Flensburger Gruppe von „Ende Gelände“ hatte am Mittag Transparente an der Grünen-Zentrale in Flensburg aufgehängt und die Büroräume besetzt. Eine Strafanzeige müssen sie jedoch nicht fürchten.