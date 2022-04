Losse-Müller FOTO: Bernd von Jutrczenka SPD Losse-Müller will Beauftragten für Hamburger Umland Von dpa | 20.04.2022, 19:21 Uhr

SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller will im Fall seiner Wahl zum Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein einen Beauftragten für das Hamburger Umland in der Staatskanzlei ansiedeln. Das Büro solle in Hamburg sein, erklärte er am Mittwoch in Bargteheide (Kreis Stormarn). Losse-Müller stellte dort gemeinsam mit der Norderstedter Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder (SPD) Pläne für eine engere Kooperation zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein vor.