Thomas Losse-Müller, Spitzenkandidat der SPD, vor der Presse. Foto: Markus Scholz/dpa FOTO: Markus Scholz Landtagswahlen Losse-Müller: Hatten es schwer gegen den Ministerpräsidenten Von dpa | 08.05.2022, 19:22 Uhr

Der SPD ist es bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein nach den Worten ihres Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller nicht gelungen, sich mit ihren Themen durchzusetzen. Es sei eine große Herausforderung gewesen, gegen den beliebtesten Ministerpräsidenten der Bundesrepublik anzugehen, sagte Losse-Müller am Sonntagabend. Die SPD rangiert in den Prognosen aktuell auf Platz 3 nach dem klaren Wahlsieger CDU und den Grünen.