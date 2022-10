Am 9. Oktober wird der Landtag von Niedersachsen gewählt. Foto: imago images/Christian Ohde up-down up-down Liveblog zur Landtagswahl Wahllokale sind geöffnet: Wer zieht in den niedersächsischen Landtag ein? , Stefanie Witte und | 08.10.2022, 17:01 Uhr | Update vor 1 Std. Von Katharina Preuth dpa | 08.10.2022, 17:01 Uhr | Update vor 1 Std.

Seit acht Uhr am Sonntagmorgen sind die Wahllokale in Niedersachsen geöffnet. Alle Entwicklungen und Informationen zu den Landtagswahlen 2022 in Niedersachsen lesen Sie in unserem Liveblog.