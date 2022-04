ARCHIV - Blick auf Mehrfamilienhäuser in der Innenstadt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte Wohnen Linkspartei: Mieten in NRW seit 2012 um 35 Prozent gestiegen Von dpa | 23.04.2022, 09:35 Uhr

Die Mieten in Nordrhein-Westfalen sind nach einer Berechnung der Linkspartei in den vergangenen zehn Jahren stark gestiegen. Sogenannte Wiedervermietungen seien derzeit im Durchschnitt 35 Prozent teurer als vor zehn Jahren, berichtete die nordrhein-westfälische Bundestagsabgeordnete Kathrin Vogler (Linke) am Freitag.