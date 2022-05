ARCHIV - Amira Mohamed Ali, Fraktionsvorsitzende der Linken, spricht. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa FOTO: Bernd von Jutrczenka Landtagswahlen Linken-Fraktionsvorsitzende Mohamed Ali: „Große Niederlage“ Von dpa | 08.05.2022, 20:24 Uhr

Nach dem schlechten Abschneiden der Linken bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Amira Mohamed Ali, den Erneuerungswillen ihrer Partei betont. Das Wahlergebnis im Norden sei eine „große Niederlage“, sagte Mohamed Ali am Sonntagabend in der ARD. Dennoch sei sie sicher, dass die Partei es schaffen werde, spätestens nach ihrer Neuaufstellung im Juni „mit größerer Geschlossenheit wieder nach vorne zu blicken“. Im Juni sollen auf einem Bundesparteitag der Linken der Parteivorstand neu gewählt werden.