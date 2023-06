Klimaaktion der „Letzten Generation“ blockieren in Hannover den Verkehr. Gibt es einen Trend zur Selbstjustiz? Foto: dpa up-down up-down Kolumne „Der Performance-Check“ Wird die Selbstjustiz wieder salonfähig? Eine Kolumne von Marion Trimborn | 05.06.2023, 12:43 Uhr

Es gibt viel zu kritisieren an der Justiz – genauso wie an der Demokratie, in der wir leben. Manche sehen das als Rechtfertigung, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, etwa die Klimakleber. Wo führt das hin?