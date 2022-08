Berlin Foto: Paul Zinken/dpa up-down up-down Klimaaktivisten „Letzte Generation“ kündigt weitere Klimaproteste an Von dpa | 29.08.2022, 08:48 Uhr

Mal kleben sie sich auf der Fahrbahn fest, mal an Kunstwerken in Museen, die Rede ist von den Aktivisten der „Letzten Generation“. Schon bald will die Gruppe wieder mit neuen Aktionen starten.