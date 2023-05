Bei den Sitzblockade-Trainings vermittelt die „Letzte Generation“ den Teilnehmern ihre Form des Protests gegen die Klimapolitik der Regierung. Foto: IMAGO IMAGES/ aal.photo up-down up-down Nach Razzia bei Mitgliedern „Letzte Generation“: Großer Andrang auf Sitzblockade-Trainings Von dpa | 27.05.2023, 12:32 Uhr

Bundesweit sind Polizei und Staatsanwaltschaft in dieser Woche im Zuge einer Razzia gegen die „Letzte Generation“ vorgegangen. Jetzt wendet sich die Gruppe in einem Offenen Brief an den Bundeskanzler – und meldet, dass sich viele Interessierte zu Sitzblockade-Trainings angemeldet hätten.