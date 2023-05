Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ werden von Polizisten aus dem Wasser des Trevi-Brunnen geleitet. Foto: dpa/LaPresse via ZUMA Press/Mauro Scrobogna up-down up-down Mehrere Festnahmen „Letzte Generation“: Klimaaktivisten färben Wasser des Trevi-Brunnens in Rom schwarz Von dpa | 21.05.2023, 17:12 Uhr | Update vor 47 Min.

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ sind am Sonntag in Rom in den berühmten Trevi-Brunnen gestiegen und haben schwarze Flüssigkeit in das Wasser gekippt. Es ist nicht die erste Aktion dieser Art in der Ewigen Stadt.