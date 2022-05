ARCHIV - Eine Lehrerin schreibt in einer Schule an die Tafel. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Bildung Lehrer sollen nach der Wahl mehr Geld bekommen Von dpa | 17.05.2022, 07:23 Uhr

Gut 450 Euro brutto im Monat bekommen Lehrer an Gymnasien bisher in der Regel mehr als ihre Kollegen an anderen Schulformen. Nach der Landtagswahl im Herbst dürfte sich das ändern.