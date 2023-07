Karl Lauterbach macht aktuell Urlaub in Italien. Foto: imago images/Metodi Popow up-down up-down Es geht um den Klimawandel Nach Lauterbach-Tweet: Italiens Tourismusministerin reagiert irritiert Von dpa | 20.07.2023, 20:50 Uhr

Zurzeit hält sich Karl Lauterbach in Italien auf. Ein Tweet des Gesundheitsministers sorgt für Aufregung – sowohl in Deutschland als auch in Italien.