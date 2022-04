Karl Lauterbach (SPD) FOTO: Kay Nietfeld Extremismus Lauterbach „bestürzt“ über mutmaßlichen Entführungsplan Von dpa | 14.04.2022, 13:26 Uhr | Update vor 13 Min.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist nach eigenen Worten „bestürzt“ angesichts der Berichte über einen möglichen Entführungsplan gegen ihn. Der SPD-Politiker bedankte sich am Donnerstag am Rande eines Klinik-Besuchs in Husum in Schleswig-Holstein bei den ermittelnden Behörden und dem Bundeskriminalamt „für den guten Schutz und die Überwachung. Davon habe ich offensichtlich profitiert und dafür bin ich sehr dankbar“, sagte er. Zum Stand der Ermittlungen könne er nichts sagen.