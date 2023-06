Karl Lauterbach verteidigte bei Lanz die angestrebte Krankenhausreform. Foto: imago images/teutopress up-down up-down Kritik in Talkshow „Ein natürlicher Tod“: Lanz greift Lauterbach wegen Krankenhausreform an und | 23.06.2023, 11:31 Uhr Von Kim Patrick von Harling dpa | 23.06.2023, 11:31 Uhr

Die umstrittene Krankenhausreform nimmt konkrete Formen an. TV-Moderator Markus Lanz greift in seiner Talkshow Karl Lauterbach aufgrund dieser Pläne an.