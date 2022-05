Bernd Lange spricht auf dem SPD-Landesparteitag SPD-Hamburg. Foto: Markus Scholz/dpa FOTO: Markus Scholz EU-Parlamentarier Lange warnt vor Sanktionen zu Lasten armer Länder Von dpa | 20.05.2022, 22:03 Uhr

Der niedersächsische Europaabgeordnete Bernd Lange (SPD) hat vor negativen Auswirkungen der Sanktionen gegen Russland auf ärmere Staaten in der Welt gewarnt. Im Rahmen eines sechsten Sanktionspakets plane die Europäische Union auch einen Importstopp für russisches Öl, sagte Lange am Freitagabend beim Landesparteitag der Hamburger SPD, wo er als Gastredner zur Entwicklung in Europa sprach. Um das zu kompensieren, müsse das Öl woanders auf dem Weltmarkt eingekauft werden. „Wir können uns das leisten“, sagte Lange, „aber wir müssen auch gucken, welche Konsequenzen unsere Maßnahmen für weniger entwickelte Länder haben“.