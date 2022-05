Bundeskanzler Olaf Scholz gratuliert Stephan Weil zur Wahl des SPD-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2022 in Niedersachsen. Sollte Weil gewinnen, wäre seine dritte Amtszeit auch seine härteste. FOTO: Moritz Frankenberg/dpa Landtagswahl am 9. Oktober Niedersachsen: Warum SPD-Paria Schröder Stephan Weil sehr gelegen kommt Meinung – Dirk Fisser | 22.05.2022, 14:55 Uhr

Ministerpräsident Stephan Weil geht als Favorit in die Landtagswahl 2022 in Niedersachsen am 9. Oktober. Warum die CDU es dieses Mal besonders schwer haben wird und Wahlkampfversprechen besonders wenig wert sind.