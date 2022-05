Seit 8 Uhr am Sonntag sind die Wahllokale in Nordrhein-Westfalen geöffnet. FOTO: dpa/Marius Becker CDU und SPD fast gleichauf Warum die Wahl in NRW auch für den Bund wichtig ist Von dpa | 15.05.2022, 11:02 Uhr

Es ist die „kleine Bundestagswahl“: Rund 13 Millionen Menschen wählen am Sonntag in Nordrhein-Westfalen eine neue Landesregierung. In Umfragen liegen CDU und SPD dicht beieinander.