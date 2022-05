ARCHIV - Die Sonne geht hinter Windrädern auf. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte Energie Landtag debattiert über Inflation und Katastrophenschutz Von dpa | 17.05.2022, 00:53 Uhr

Die hohe Inflation sowie der Katastrophenschutz stehen unter anderem im Mittelpunkt der Landtagsberatungen am Dienstag (9.00 Uhr) in Hannover. Die beiden Themen werden in der Aktuellen Stunde debattiert. Am Ende des Plenartages geht es um die umstrittene Erdgasförderung vor Borkum. Dort soll ein Beschluss des Landtags aus dem Vorjahr aufgehoben werden, indem sich die Landesregierung und die oppositionelle Grünen-Landtagsfraktion damals klar gegen das Vorhaben positioniert hatten.