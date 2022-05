Unterlagen für die Briefwahl liegen auf dem Tisch. Foto: Oliver Berg/dpa FOTO: Oliver Berg Landtagswahl Landeswahlleiter rechnet mit mehr Briefwählern in NRW Von dpa | 04.05.2022, 14:58 Uhr

Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai rechnet der Landeswahlleiter mit einem hohen Briefwähleranteil. Lag der Anteil bei der Landtagswahl 2017 noch bei fast 25 Prozent, waren es bei der Bundestagswahl im September 2021 unter den Vorzeichen der Corona-Pandemie bereits 47,3 Prozent, wie Landeswahlleiter Wolfgang Schellen am Mittwoch mitteilte.