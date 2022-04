Energieminister Jan Philipp Albrecht FOTO: Frank Molter Ukraine-Krieg Landesregierung will Vorrang für Energiewende-Vorhaben Von dpa | 08.04.2022, 16:11 Uhr | Update vor 1 Std.

Behörden, Unternehmen, Kreise und kreisfreie Städte in Schleswig-Holstein sollen Vorhaben, die der Energiewende und der Versorgungssicherheit dienen, nach dem Willen der Landesregierung so schnell und pragmatisch wie möglich genehmigen. Einen entsprechenden Aufruf formulierten am Freitag Energieminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) und Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Hintergrund sind die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. „Die Lage ist sehr ernst“, sagte Sütterlin-Waack. „Wir alle sind gefordert, mit unseren Möglichkeiten dazu beizutragen, dass die Auswirkungen dieses Krieges begrenzt werden“.