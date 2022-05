ARCHIV - Ein Wolf. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild FOTO: BORIS ROESSLER Tiere Land will Wolfsverordnung zurückziehen Von dpa | 06.05.2022, 15:24 Uhr

Die von Umweltminister Olaf Lies (SPD) erlassene umstrittene Wolfsverordnung in Niedersachsen soll aufgehoben werden. Diese Entscheidung sei im Zusammenhang mit der Aufnahme des Wolfes ins neue Landesjagdgesetz zu sehen, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag auf Anfrage. Mit dem neuen Jagdrecht stehe die Verordnung nicht mehr in Einklang mit den geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen und sei nicht mehr erforderlich. Die Wolfsverordnung wird von Tierschützern kritisiert, weil sie den Abschuss von Problemtieren vereinfachen soll.