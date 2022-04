Kita FOTO: Sebastian Gollnow Flucht Land ändert für Flüchtlinge Regelungen zur Kinderbetreuung Von dpa | 07.04.2022, 06:23 Uhr | Update vor 8 Min.

Um die Betreuung von ukrainischen Kindern in Krippen und Kitas schneller zu ermöglichen, hat die niedersächsische Landesregierung eine Verordnung beschlossen. Diese sieht etwa vor, dass Träger kurzfristig mehr Betreuungsangebote schaffen können - etwa indem mehr Betreuungsplätze pro Einrichtung eingerichtet oder mehr pädagogische Fachkräfte eingesetzt werden dürfen, wie das Kultusministerium am Mittwoch mitteilte. Die Ausnahmen der bereits am Dienstag beschlossenen Verordnung gelten bis Ende Juli.