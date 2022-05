SPD-Spitzenmann Thomas Kutschaty und Ehefrau Christina Kutschaty laufen zu ihrem Wahllokal. Foto: Friso Gentsch/dpa FOTO: Friso Gentsch SPD-Spitzenmann Kutschaty gab Stimme im einstigen Klassenzimmer ab Von dpa | 15.05.2022, 11:24 Uhr

In seinem einstigen Klassenzimmer aus Grundschulzeiten hat SPD-Spitzenmann Thomas Kutschaty zusammen mit seiner Frau Christina am Sonntagmorgen im Essener Stadtteil Borbeck seine Stimme abgegeben. „Das war der Raum der 1d, in diesem Raum bin ich 1974 eingeschult worden“, sagte Kutschaty nach der Stimmabgabe. „Ich bin sehr optimistisch, dass das heute ein gutes Ergebnis für die Sozialdemokratie geben wird“, sagte Kutschaty. Er setze darauf, dass die SPD stärkste Kraft in Nordrhein-Westfalen werde.