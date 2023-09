Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Von dpa | 15.09.2023, 05:15 Uhr | Update vor 6 Min. Selenskyj mit Biden Foto: Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa up-down up-down

Kommende Woche erwartet man Selenskyj zur UN-Generalversammlung in New York - und danach in Washington? Beim wichtigsten Verbündeten könnte er um weitere Kriegshilfen bitten. Die News im Überblick.