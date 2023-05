Zerstörung in Kiew Foto: Danylo Antoniuk/ZUMA Press Wire/dpa up-down up-down Russische Invasion Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage Von dpa | 31.05.2023, 05:19 Uhr

Für die ersten größeren Drohnenattacken in Russland seit Beginn des eigenen Angriffskriegs will sich Moskau rächen. In der Ukraine hingegen sind solche Attacken Alltag. Die News im Überblick.