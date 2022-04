Osternacht im Hildesheimer Dom FOTO: Julian Stratenschulte Ostern Krieg: Bischof Wilmer ruft in Predigt zu Gesprächen auf Von dpa | 17.04.2022, 10:53 Uhr | Update vor 39 Min.

Der katholische Bischof von Hildesheim, Heiner Wilmer, hat mit Blick auf den Krieg in der Ukraine in seiner Osterpredigt zu Gesprächen zwischen den Konfliktparteien aufgefordert. Jesus habe in der Bergpredigt den Weg zum Frieden aufgezeigt. „Setzt euch zusammen, verhandelt, kümmert euch um den Frieden - koste es, was es wolle“, sagte Wilmer am Sonntag im Hildesheimer Dom laut einem vorab veröffentlichten Redemanuskript.