Leopard 2 Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Waffenlieferungen Deutschland liefert Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine Von dpa | 24.01.2023, 19:25 Uhr

Soll Deutschland Kampfpanzer an die Ukraine liefern? Wochenlang stand Kanzler Scholz wegen seiner Zurückhaltung in der Frage in der Kritik. Jetzt hat die Bundesregierung eine Entscheidung getroffen.