Brasilien Foto: Eraldo Peres/AP/dpa up-down up-down Brasilien Krawalle von Bolsonaro-Anhängern in Hauptstadt Brasília Von dpa | 13.12.2022, 08:29 Uhr

Viele Anhänger von Bolsonaro wollen weiter dessen Wahlniederlage nicht hinnehmen. In Brasília zündeten einige nun Autos und Busse an - und versuchten, in das Gebäude der Bundespolizei einzudringen.