Gedenktag Kränze in Bergen-Belsen niedergelegt: Ohne Russland Von dpa | 08.05.2022, 16:01 Uhr

Zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus sind am Sonntag Kränze auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen niedergelegt worden - 77 Jahre nach der Befreiung des Lagers. Beim gemeinsamen Gedenken stünden in diesem Jahr angesichts des Ukraine-Krieges besonders die Opfer aus der früheren Sowjetunion im Mittelpunkt, teilte die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten mit.