Vor dem schwedischen Parlament ist erneut eine Ausgabe des Korans verbrannt worden. Foto: imago-images/TT up-down up-down Schwere Sicherheitslage Erneute Koranverbrennung in Stockholm – Dänemark und Schweden wollen Verbot erreichen Von dpa | 31.07.2023, 08:50 Uhr | Update vor 50 Min.

Wiederholt wurden in Dänemark und Schweden Koranausgaben verbrannt. Die Wut in der muslimischen Welt ist gewaltig. Nun wollen die Regierungen dagegen vorgehen. Doch das könnte kompliziert werden. Stattdessen gab es erneut eine Koranverbrennung in Stockholm.