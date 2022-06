Nach Ansicht von Kanzler Scholz soll die Ukraine den EU-Kandidatenstatus erhalten. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archiv FOTO: Christophe Gateau Europäische Union Kommission will EU-Kandidatenstatus für Ukraine empfehlen Von dpa | 17.06.2022, 04:25 Uhr

Bei seinem Besuch in Kiew verkündet Kanzler Scholz: Die Ukraine und Moldau gehören in die EU. Nun will sich wohl auch Brüssel für einen Kandidatenstatus aussprechen. Doch der Weg zu einem Beitritt ist noch lang.