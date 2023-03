Am Dienstagabend traten Christian Lindner (FDP), Ricarda Lang (Grüne) und Lars Klingbeil (SPD, v.l.n.r.) vor die Presse. Foto: dpa/Michael Kappeler up-down up-down Beschleunigter Klimaschutz Koalitionsausschuss beendet – darauf haben sich die Ampel-Parteien geeinigt und | 28.03.2023, 20:12 Uhr | Update vor 35 Min. Von Jakob Patzke dpa | 28.03.2023, 20:12 Uhr | Update vor 35 Min.

Beschleunigter Ausbau „begrenzter Anzahl von Straßen“, mehr Klimaschutz und Pläne für den Heizungstausch: Nach zähen Verhandlungen haben die Ampel-Parteien ihren Koalitionsausschuss am Dienstagabend beendet. In einem Pressestatement erklärten SPD, Grüne und FDP, was die Regierungsparteien beschlossen haben.