ARCHIV - Jacken und Rucksäcke hängen in einer Kita im Flur. Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild FOTO: Caroline SeidSeidel-Dißmannel Corona Kita-Testpflicht entfällt ab Mai in Niedersachsen Von dpa | 23.04.2022, 09:04 Uhr

Die coronabedingte Kita-Testpflicht entfällt Anfang Mai in Niedersachsen. Das teilte das Kultusministerium in Hannover am Freitag auf dpa-Anfrage mit. Zuvor war dies bereits in Aussicht gestellt worden. Man wolle analog zum Schulbereich vorgehen, in dem vom 2. Mai an keine Tests mehr verpflichtend sind. Wer sich vor dem Schul- oder Kitabesuch testen möchte, bekommt dafür im Mai drei Testkits pro Woche.