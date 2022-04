Hostienbäckereien kämpfen ums Überleben FOTO: Roland Weihrauch Feiertag Kirchen zu Ostern voller: Hoffnung für NRW-Hostienbäckerei Von dpa | 17.04.2022, 09:23 Uhr | Update vor 37 Min.

2021 waren an Ostern wegen der Corona-Pandemie viele Kirchen geschlossen oder nur äußerst spärlich besucht. Das soll in diesem Jahr anders werden. Mehr Nachfrage spürt bereits eine Hostienbäckerei in Kevelaer.