Schlechte Versorgung Preisregeln für Kindermedikamente: So will Lauterbach Engpässe bekämpfen Von dpa | 19.12.2022, 22:05 Uhr

Die Versorgungslage für Medikamente ist in diesem Jahr so schlecht wie lange nicht mehr, besonders bei Mitteln für Kinder gibt es Engpässe. Gesundheitsminister Lauterbach will das Problem nun angehen und die Preisregeln für Kinderarzneimittel ändern.