Keine Ansteckung innerhalb von Familien

„Es ist extrem unwahrscheinlich, dass sich in der momentanen Lage in Europa Kinder mit Affenpocken anstecken“, sagte Tobias Tenenbaum, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI). „Es sind auch keine Fälle bekannt, in denen sich Affenpocken in Europa innerhalb von Familien ausgebreitet haben.“

„Daher brauchen sich Eltern aktuell keine Sorgen zu machen.“ Kinder-Infektiologe Tobias Tenenbaum

Beide bezogen sich auf Medienberichte, wonach Kinder von Affenpocken, die bis zum Montag auch bei vier Männern in Deutschland festgestellt wurden, „besonders gefährdet“ seien, weil die Sterblichkeitsrate bei ihnen höher liege als bei älteren Personengruppen.

„Solche Schlagzeilen sind schräg oder reißerisch“, sagte BVKJ-Präsident Fischbach. „Wir dürfen die Affenpocken nicht verharmlosen, sollten das Thema aber etwas runterkochen. Familien sind nach der langen Corona-Pandemie ohnehin verunsichert.“