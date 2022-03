Wladimir Klitschko FOTO: Bernd von Jutrczenka Ukraine-Krieg Kiews Bürgermeister Klitschko: Unterstützung „reicht nicht“ Von dpa | 31.03.2022, 18:46 Uhr | Update vor 15 Min.

Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, hat nach dem russischen Angriff auf sein Land weitere Verteidigungswaffen gefordert. „Wir freuen uns über die Unterstützung Deutschlands, aber es reicht nicht“, sagte der 50 Jahre alte ehemalige Profiboxer am Donnerstag per Videoschalte in die Ratssitzung der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover. „Wir werden kämpfen, aber wir brauchen Unterstützung - es ist eine gemeinsame Herausforderung für jedes europäische Land. Alleine durchzuhalten wird schwer.“ Den Krieg bezeichnete er als „Horror“ - und mahnte: „Bitte bleiben Sie nicht passiv.“