Kapitän zur See Andreas-Peter Graf von Kielmansegg ist neuer Kommandant von Deutschlands Segelschulschiff „Gorch Fock“. Der Kommandeur der Marineschule Mürwik, Flottillenadmiral Jens Nemeyer, übergab die Verantwortung für den 89 Meter langen Dreimaster der Marine am Donnerstag in Kiel an den 54-Jährigen. Kielmansegg folgte damit auf Kapitän zur See Nils Brandt. Der 55-Jährige führte das Kommando seit 2014.