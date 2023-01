Waffenlieferungen an die Ukraine bleiben in Deutschland umstritten. Symbolfoto: Imago Images/ITAR-TASS up-down up-down ARD-DeutschlandTrend Keine Mehrheit für umfangreichere Waffenlieferungen an die Ukraine Von Laurena Erdmann | 06.01.2023, 14:09 Uhr

Olaf Scholz kündigte an, Panzer in die Ukraine zu schicken. Doch Waffenlieferungen in die Ukraine werden nicht von allen Deutschen unterstützt, wie der ARD-DeutschlandTrend zeigt. Die Mehrheit der Deutschen fordert keine umfangreicheren Waffenlieferungen.