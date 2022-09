Ukraine-Krieg Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa up-down up-down Teilmobilmachung Russlands Kasachstan berichtet über vermehrte Einreisen aus Russland Von dpa | 23.09.2022, 11:42 Uhr

Putin will 300.000 Reservisten für den Krieg in der Ukraine mobilisieren. In vielen russischen Familien löst das Panik aus: Aus Angst fliehen immer mehr Russen. Kasachstan meldet vermehrte Migration.