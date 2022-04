ARCHIV - Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild FOTO: Rolf Vennenbernd Arbeitsgericht Braunschweig Kantor und Kirche streiten weiter um Leihmutterschaft Von dpa | 27.04.2022, 11:38 Uhr

Nach gescheiterter Güteverhandlung im Streit eines Kantors mit der evangelischen Landeskirche Braunschweig wegen einer geplanten Leihmutterschaft muss nun ein Kammertermin gefunden werden. Die Kirche hatte den Mann im März entlassen, weil er sich und seinem Ehemann den Vorwürfen zufolge Pläne offengehalten haben soll, per Leihmutterschaft in Kolumbien Kinder zu bekommen, wie das Arbeitsgericht Braunschweig mitteilte. Dagegen wehre sich der Kirchenmusiker mit seiner Kündigungsschutzklage. Der Gütetermin scheiterte am Dienstag.