Ein Bild aus besseren Tagen: Seit 2010 wird die Taucherübungshalle in Eckernförde saniert. Foto: Carsten Rehder/dpa up-down up-down Kampfschwimmer und Minentaucher Elitesoldaten aus Eckernförde: Seit zwölf Jahren ohne Schwimmhalle Von Karolina Meyer-Schilf | 02.02.2023, 12:32 Uhr

Die Soldaten sollen in der Schwimmhalle auf ihrem Stützpunkt in Eckernförde Apnoe-Tauchen üben. Die Sanierung erinnert mittlerweile eher an Apnoe-Bauen: Irgendwann war einfach die Luft raus.