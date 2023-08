Kabinettsklausur ab Dienstag Politischer Fortschritt und Einklang: Was sich die Ampel vom Treffen in Meseberg erhofft Von dpa | 29.08.2023, 10:58 Uhr Schon im März war die Regierung im Schloss Meseberg zu Gast. Nun kehrt die Ampel-Koalition zurück. Archivfoto: dpa/Michael Kappeler up-down up-down

Ab Dienstag trifft sich die Ampel zur Kabinettsklausur in Meseberg. Nach monatelangem Streiten und politischen Grätschen soll das Treffen in der brandenburgischen Idylle die in den Umfragen gefallene Koalition wieder auf Kurs bringen.