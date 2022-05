ARCHIV - Peter Biesenbach (CDU), Justizminister von Nordrhein-Westfalen, spricht. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa FOTO: Rolf Vennenbernd Landtagswahlen Justizminister: Auch Zweitplatzierter kann sondieren Von dpa | 15.05.2022, 18:13 Uhr

Bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl könnte nach Absicht von Landesjustizminister Peter Biesenbach (CDU) auch der Zweitplatzierte eine Koalition ausloten und eine Regierung bilden. „Ich halte das für etwas Legitimes in der Demokratie“, sagte Biesenbach am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. „Alle Parteien, die im Landtag vertreten sind, haben das Recht, eine Koalition zu bilden“, sagte der Jurist. „Mehrheiten zählen, und wenn Mehrheiten gebildet werden, dann halte ich das für legitim.“