Nationalsozialismus Foto: Gabriel Mitran/BELGA/dpa/Symbolbild up-down up-down Studie Junge Menschen beschäftigen sich aktiv mit NS-Geschichte Von dpa | 21.02.2023, 14:22 Uhr

Die Jugend ist an der Geschichte des Nationalsozialsmus interessiert - inbesondere an Fakten, heißt es in einer Studie. Zugleich gebe es aber auch Bildungsdefizite von „substanzieller Natur“.